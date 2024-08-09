Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobil, Mermer kavşağında S.Y. yönetimindeki 78 ABD 636 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü B.K. ile yanındaki E.K. (14), B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox

        Benzer Haberler

        Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı
        Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Eskipazar Ova Barajı su tutmaya başladı
        Eskipazar Ova Barajı su tutmaya başladı
        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'e lojistik merkezi kurulacak
        Karabük'e lojistik merkezi kurulacak
        Karabük'te "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı düzenlendi
        Karabük'te "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı düzenlendi