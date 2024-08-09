Karabük'te tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü B.K. ile yanındaki E.K. (14), B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralandı.

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