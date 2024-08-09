Karabük'teki kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

8 Ağustos'ta B.K. idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobil, Mermer kavşağında S.Y. yönetimindeki 78 ABD 636 plakalı tırla çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü B.K. ile yanındaki Eren Kinet (14), B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralanmıştı.

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