Karabük'te iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çukurören köyü Tepe Mahallesi'nde Hakkı K'ye ait iki katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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