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        Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 00:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:33
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        Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Emre E. (24) idaresindeki 34 EG 4429 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Babasultan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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