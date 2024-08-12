Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde kurulan fotokapanla ayı, karaca, tilki, domuz ve kurt gibi yabani hayvanların görüntüleri kaydedildi.

Doğasever Sedat Ünal tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacıağaç köyündeki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Yaklaşık 3 ay boyunca bölgede varlığı bilinen ayı, karaca, tilki, domuz ve kurt gibi hayvanlar, fotokapan aracılığıyla kayda alındı.

Ayrıca köy sınırlarındaki ormanlık alanda gezen karaca da dron kamera ile görüntülendi.