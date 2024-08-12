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        Karabük'te kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:50
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, jeneratör, hilti, delici uç, kırıcı uç, çantalı alyan takımı, benzin, motorlu testere yağı, gres yağ ve huni ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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