Karabük'teki hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Aramada, 6 kök kenevir, 30 gram kubar esrar ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 1 kişinin üzerinde ve evinde arama yaptı.

Aramada, 2 bin 784 sentetik ecza hap, sıvı sentetik uyuşturucu ham maddesi, 19 farklı ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 17 bin 965 lira uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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