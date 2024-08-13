Karabük'te bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kapullu Mahallesi 910 Sokak'ta 3 katlı bir evin bahçesinde bulunan odunlar yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.