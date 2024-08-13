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        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:42
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        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Anadolu Gençlik Derneğince Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen eylemde bir araya gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Anadolu Gençlik Derneği Karabük Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karasu, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk, kadın, yaşlı olmak üzere yaklaşık 40 bin Gazzeli'nin şehit olduğunu söyledi.

        Gazze'de 2 milyon kişinin 10 ayda yerinden edildiğini, evlerinin, iş yerlerinin, okullarının tarumar edildiğini belirten Karasu, "Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik alt yapıları kullanılmaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yer yüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." dedi.

        Karasu, Filistin için yardım kampanyalarına azami destek sağlanması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yardımlar ekmeğimizin ucundan bir parça vermek şeklinde değil, ekmeğimizi ikiye bölerek bir yarısını Filistin'e göndermek şeklinde olmalıdır. İsrail ve batılı müttefiklerinin ürünlerinin boykotunu etkili ve sürekli kılmalıyız. Boykotun söz konusu siyonist firmalara ciddi zararlar vermeye başladığına dair haberleri okumaya başladık. Bu nedenle yılmadan, ısrarla boykotu yaymak ve etkili kılmak için çaba sarf etmek her Müslüman'ın boynunun borcudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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