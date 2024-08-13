Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneğince Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen eylemde bir araya gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Anadolu Gençlik Derneği Karabük Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karasu, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk, kadın, yaşlı olmak üzere yaklaşık 40 bin Gazzeli'nin şehit olduğunu söyledi.

Gazze'de 2 milyon kişinin 10 ayda yerinden edildiğini, evlerinin, iş yerlerinin, okullarının tarumar edildiğini belirten Karasu, "Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik alt yapıları kullanılmaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yer yüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." dedi.