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        Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı

        Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:26
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        Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı.

        Karabük-Ankara kara yolu Ovacık Kavşağı mevkisinde E.Ö. idaresindeki 78 AD 378 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada tırda bulunan Y.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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