Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı
Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı.
Karabük'te şarampole devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolu Ovacık Kavşağı mevkisinde E.Ö. idaresindeki 78 AD 378 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada tırda bulunan Y.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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