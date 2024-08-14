Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

Karabük'te tehlikeli yük taşıyan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 2 bin 946 lira ceza uygulandı.

Karabük-Safranbolu kara yolunun Namal Kavşağı'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kural ihlali yaparak ilerleyen otomobil sürücüsüyle ilgili basında ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

Çalışmalar sonucu ekiplerce otomobil ve sürücüsü tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kırmızı ışık ihlali" ve "otomobil ile tehlike arz edecek şekilde yük taşıma" maddeleri gereğince toplam 2 bin 946 lira ceza kesildi.