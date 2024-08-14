Karabük Üniversitesi bölümlerinde doluluk oranı yüzde 96,6'ya ulaştı

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) bünyesindeki bölümlerin doluluk oranının yüzde 96,6'ya ulaştığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında 5 bin 848 lisans ve ön lisans kontenjanına, 5 bin 647 öğrencinin yerleşmesiyle bölümlerin doluluk oranı yüzde 96,6'ya ulaştı.

"Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite" sloganıyla yola çıkan KBÜ'de, bu yıl öğrenci almaya başlayan Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ve Yapay Zeka Operatörlüğü Programları, Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı ile Eskipazar Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı'nda tam doluluk oranına ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ ailesine katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

KBÜ'nün, güçlü akademik kadrosu, yenilikçi eğitim programları ve modern kampüs olanaklarıyla öğrencilere en iyi imkanları sunmayı hedeflediğini belirten Kırışık, şunları kaydetti:

"Bu güzel yolculukta sadece akademik bilgi ve becerilerinizi geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal, kültürel ve kişisel anlamda da kendinizi keşfetme fırsatı bulacaksınız. Eğitim hayatınız boyunca, sizlere en iyi desteği sağlamak için buradayız. Sizlerden beklentimiz, derslerinizde başarılı olmanın yanı sıra, üniversitemizin sunduğu tüm fırsatları değerlendirerek kendinizi her alanda geliştirmenizdir. Unutmayın ki; üniversite hayatı sadece bir öğrenme süreci değil, aynı zamanda bir gelişim ve olgunlaşma sürecidir. Yeni dönemin sizlere, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, Karabük Üniversitesinde geçireceğiniz yılların, hayatınızdaki en güzel anılardan biri olmasını temenni ederim."