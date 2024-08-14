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        Karabük'te AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:48 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:48
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        Karabük'te AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Karabük Belediyesi Kanyonpark Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Etkinlikte konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, partilerinin kurulduktan 1,5 yıl sonra iktidara geldiğini hatırlattı.

        AK Parti'nin iktidara gelmesiyle vatandaşa hizmet serüveninin başladığını söyleyen Şahin, "Hizmet kervanı yola düştüğü andan beri çok büyük hizmetler yapıldı. 23 yıllık süreçte biz bunları yapmaya çalışırken çokça engellemelerle karşı karşıya kaldık. Bu engellemelerin Türkiye'nin önünü kesmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya denkleminden çıkarmak üzere yapılan hamleler olduğunu biliyoruz. Bu engellemeler bize mani olmadı." diye konuştu.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da AK Parti'nin, milletin huzuru ve refahı için sayısız projeye imza attığını belirtti.

        AK Parti'nin adalet, kalkınma, demokrasi ve özgürlüklerin teminatı olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu kutlu yürüyüş, aziz milletimizin emrinde aynı aşk, heyecan ve inançla devam etmektedir." dedi.

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise Türkiye'ye kazandıracak daha çok işlerinin olduğunu kaydetti.

        AK Parti'nin Türk milletine umut ışığı olduğunu dile getiren Salt, "2001 yılına kadar darbelerle yıpratılan, özgürlüklerine ket vurulan aziz milletimiz 14 Ağustos 2001'de AK Partimizi kurarak Türkiye'nin makus talihine dur demiştir." ifadesini kullandı.

        Eski milletvekilleri Niyazi Güneş ve Osman Kahveci ile ilçe belediye başkanları ile partililerin katıldığı program, pasta kesimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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