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        Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi kamyon kasasında yakalandı

        Karabük'te hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kamyon kasasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:00
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        Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi kamyon kasasında yakalandı
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        Karabük'te hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kamyon kasasında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde çalışma yürütüldü.

        Bir kamyonu durduran ekipler, hakkında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D'yi, kamyon kasasındaki kolilerin arasına gizlenmiş şekilde yakaladı.

        H.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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