Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi kamyon kasasında yakalandı
Karabük'te hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kamyon kasasında yakalandı.
Karabük'te hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kamyon kasasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde çalışma yürütüldü.
Bir kamyonu durduran ekipler, hakkında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D'yi, kamyon kasasındaki kolilerin arasına gizlenmiş şekilde yakaladı.
H.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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