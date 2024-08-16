Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama:

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.