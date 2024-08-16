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        Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama:

        Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:33
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        Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama:
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        Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

        Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

        Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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