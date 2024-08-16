Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çapraz ve KTSO Genel Sekreter Cem Biçen'i makamında ağırladı.

Ziyarette üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Kırışık ve Çapraz arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KBÜ ile KTSO üye iş yerleri arasında ortak projelerin geliştirilmesini öngören protokol kapsamında, öğrencilerin firmalarla eşleştirilmesi, staj ve mesleki eğitimlerini bu firmalarda yapması ve iş tecrübesi kazanması amaçlanıyor. -Sağlıkfest kurumsal paydaş protokolü imzalandı KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun arasında KBÜ ev sahipliğinde 6-7 Kasım'da gerçekleştirilecek Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı.