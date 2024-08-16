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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz arasında iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:34
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz arasında iş birliği protokolü imzaladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çapraz ve KTSO Genel Sekreter Cem Biçen'i makamında ağırladı.

        Ziyarette üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

        Daha sonra Kırışık ve Çapraz arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        KBÜ ile KTSO üye iş yerleri arasında ortak projelerin geliştirilmesini öngören protokol kapsamında, öğrencilerin firmalarla eşleştirilmesi, staj ve mesleki eğitimlerini bu firmalarda yapması ve iş tecrübesi kazanması amaçlanıyor.

        -Sağlıkfest kurumsal paydaş protokolü imzalandı

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun arasında KBÜ ev sahipliğinde 6-7 Kasım'da gerçekleştirilecek Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Daha sonra Kırışık ve Uzun, Sağlıkfest kapsamında kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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