GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 köy evi de hasar gördü.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere 13 araç ile 45 personel, bölgeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 14.52 sıralarında Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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