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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına 20 saattir müdahale ediliyor

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saattir devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:44
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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına 20 saattir müdahale ediliyor
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saattir devam ediyor.

        Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

        Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

        Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

        Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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