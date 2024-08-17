Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı'dan Karabük'teki orman yangınına ilişkin açıklama:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." dedi.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelen Bağcı, burada incelemelerde bulunarak söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bağcı, yaptığı açıklamada, dün 14.30'da başlayan yangına 205 personel, 71 kara aracı ve 2 helikopterle müdahalenin başladığını belirterek, çalışmaların gece de ara verilmeksizin devam ettiğini söyledi.

Bu gece planlamasını Vali Mustafa Yavuz ile yapacaklarını aktaran Bağcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı üzerine bölgedeki Orman Genel Müdürlüğü ile AFAD teşkilatının imkanlarını buraya seferber ettiklerini kaydetti. Bağcı, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok net tespit edilmiş bir neden olmadığını dile getiren Bağcı, "Yangın söndürme çalışması bittikten sonra daha net bir ifadede bulunabiliriz." dedi.

- "Yakın yerleşim yerimizin olmaması sevindirici" Karabük Valisi Mustafa Yavuz da dün Alınca köyü sınırlarında başlayan orman yangınının gece boyunca devam ettiğini, rüzgarın etkisine göre hareketlendiğini söyledi. Yangının engebeli, taşlık ve sert bir arazide olması nedeniyle zaman zaman müdahalelerde zorluklarla karşılaştıklarına işaret eden Yavuz, yangını söndürmek için fedakarca mücadele verildiğini kaydetti. Yavuz, yangının 38 ila 40 hektarlık alanda etkisini devam ettirdiğini aktararak "Özellikle doğu ve batı kısmında yangın devam ediyor. O noktalarda arkadaşlarımız yol açmak suretiyle arazözler vasıtasıyla hortumları döşeyerek suyla müdahale ediyorlar. Karadan müdahalenin dışında iki helikopterimiz gün boyunca müdahale ettiler yangına. İki helikopterimiz havanın kararmasıyla çalışmayı sonlandırdılar. Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Sevindirici taraf yakın bir yerleşim yerimizin olmaması, bu saate kadar bir cana zarar gelmemesi." diye konuştu.

Ormanların zarar görmesinin üzüntü verdiğini dile getiren Yavuz, gece boyunca yangının söndürülmesi için çalışmalara devam edileceğini belirtti. Yavuz, yangına ekipler tarafından topyekun müdahale edildiğini dile getirerek, yangının kısa sürede söndürülmesini temenni etti. AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de Karabük ve Ovacık halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Birçok ilde devam eden yangınların olduğunu, devletin tüm imkanlarıyla yangınlara müdahale ettiğini vurgulayan Şahin, yangınla en iyi mücadelenin yangına sebebiyet verecek hareketlerde bulunmamak olduğunu kaydetti.