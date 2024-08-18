Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına 46 saattir müdahale ediliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 46 saattir devam ediyor.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürmek için 75 araç ve 205 personel ile müdahale ediliyor.

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.