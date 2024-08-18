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        Karabük Valisi Yavuz, orman yangını çıkan bölgede incelemelerde bulundu

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde orman yangını çıkan bölgede inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:36
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        Karabük Valisi Yavuz, orman yangını çıkan bölgede incelemelerde bulundu
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde orman yangını çıkan bölgede inceleme yaptı.

        Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.

        Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

        Yavuz'a, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.

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