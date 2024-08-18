Karabük Valisi Yavuz, orman yangını çıkan bölgede incelemelerde bulundu

Yavuz'a, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.

Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.

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