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        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınına ilişkin açıklama:

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde çıkan ve yaklaşık 54 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu paylaşabiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:16 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:16
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        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınına ilişkin açıklama:
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde çıkan ve yaklaşık 54 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu paylaşabiliriz." dedi.

        Yavuz, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ovacık'a, Karabük'e ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Yavuz, "Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı andan itibaren bu saate kadar gerçekten fedakarane çalışan orman teşkilatımızın değerli mensuplarına, belediyelerimizin, il özel idaremizin ve diğer tüm kurumlarımızın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden 24 saat boyunca gerçekten fedakarca çok zorlu koşullarda çalıştılar." diye konuştu.

        Yavuz, yangının çıktığı alanın sarp, kayalık ve zor bir alan olduğuna işaret ederek, "Yol açısından sıkıntılarımız oldu. Bir taraftan yollar açıldı, bir taraftan söndürme çalışmaları devam etti." dedi.

        - "Adli ve idari soruşturma sürüyor"

        Hem kolluk birimlerinin hem de ilgili birimlerin, adli ve idari soruşturmayı sürdürdüğünü belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "En kısa sürede de bu yangını çıkarıp yeşil vatanımıza, akciğerlerimize, ormanlarımıza bu zararı verenleri bulup adalete teslim edeceğiz. Karabük Valiliği olarak 15 Haziran'dan 30 Ekim'e kadar ormanlarımıza giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Özellikle Karabüklü hemşerilerimizden bu yasaklara uymalarını istirham ediyorum. İzin verilenler dışında ormanlarımıza girilmemesi, piknik alanları dışındaki ateş yakılmaması ve dikkatli olunmasını özellikle istiyorum."

        Yavuz, yangını söndürmek için fedakarane bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Aynı şekilde bu saatten itibaren de yine arkadaşlar görevlerine devam edecekler çünkü işimiz bitmedi. Kontrol altına alındı ama söndürme ve soğutma çalışmalarımız belli bir süre daha devam edecek. Bu sürede hem Tarım ve Orman Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza da desteklerinden dolayı saygılarımı sunuyorum. Kolluk kuvvetlerimiz de yerleşim yerlerine sirayet olması durumunda tahliye ve tedbirler alınmasıyla ilgili o günden bugüne kadar güvenlik tedbirlerini kusursuz aldılar." diye konuştu.

        Yangının verdiği zararın boyutuna değinen Yavuz, "Zarar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra kesin tespitler yapıldığında yanan kısımlar çok daha net çıkacaktır. İlk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu paylaşabiliriz." dedi.

        - "Yangınla en iyi mücadelenin yolu, yangın çıkmasına vesile olacak davranışlardan uzak durmak"

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de yangının kontrol altına alındığını, bir hafta boyunca bölgede yapılacak işlerin olduğunu kaydetti.

        Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, "Yangınla en iyi mücadele yolunun yangın çıkmasına vesile olacak davranışlardan uzak durmak, bu konuda hassas olmak olduğunu bir kere daha ifade ediyorum. Tüm Türkiye'de halkımız bu konuya özen gösterir, riayet ederse Ovacık'ta ve şu an halen söndürme çalışmaları devam eden bölgelerdeki yangınlar çıkmamış olur, vatandaşlarımız zarar görmemiş olur, ormanların yanmamış olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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