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        Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:22
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        Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, 16 Ağustos saat 14.00 sıralarında başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saat süren çalışmaların ardından, dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangında zarar gören ormanlık alan, Dudaş köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

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