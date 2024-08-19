Düğününde, sahiplendiği köpeğine de gelinlik giydirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaevine giren Fransızca öğretmeni Simay Acar, düğününe, 2 yıl önce sahiplendiği ve gelinlik giydirdiği köpeğiyle geldi.

İlçedeki bir konakta düzenlenen törende Onurcan Öğüt ile hayatını birleştiren Simay Acar, düğününde, 2 yıl önce memleketi Artvin'in Hopa ilçesinden sahiplendiği ve "Karamel" ismini verdiği köpeğine de gelinlik giydirdi.

Üzerindeki gelinlikle davetlilerin ilgi odağı olan "Karamel", nikah bitimine kadar gelin ve damadın yanından ayrılmadı.