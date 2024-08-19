Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Düğününde, sahiplendiği köpeğine de gelinlik giydirdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaevine giren Fransızca öğretmeni Simay Acar, düğününe, 2 yıl önce sahiplendiği ve gelinlik giydirdiği köpeğiyle geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğününde, sahiplendiği köpeğine de gelinlik giydirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaevine giren Fransızca öğretmeni Simay Acar, düğününe, 2 yıl önce sahiplendiği ve gelinlik giydirdiği köpeğiyle geldi.

        İlçedeki bir konakta düzenlenen törende Onurcan Öğüt ile hayatını birleştiren Simay Acar, düğününde, 2 yıl önce memleketi Artvin'in Hopa ilçesinden sahiplendiği ve "Karamel" ismini verdiği köpeğine de gelinlik giydirdi.

        Üzerindeki gelinlikle davetlilerin ilgi odağı olan "Karamel", nikah bitimine kadar gelin ve damadın yanından ayrılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması
        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması
        Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
        Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınına ilişkin açıklama:
        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınına ilişkin açıklama:
        Kaza yapan otomobilden inip yola çıkan Talha, başka bir aracın çarpmasıyla...
        Kaza yapan otomobilden inip yola çıkan Talha, başka bir aracın çarpmasıyla...