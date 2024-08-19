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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle salıverildi

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:34
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle salıverildi
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.K. ve E.P'nin üst aramasında, 26,98 gram bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan şüphelilerden birinin yakını adliye girişinde polise "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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