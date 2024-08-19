Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle salıverildi
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.K. ve E.P'nin üst aramasında, 26,98 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan şüphelilerden birinin yakını adliye girişinde polise "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.
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