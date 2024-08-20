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        GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:54
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        GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda 16 Ağustos'ta başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması yürütülüyor.

        Soğutma çalışmalarında, 5 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 11 su ikmal, 6 dozer, 1 greyder, 1 kepçe, 1 ekskavatör, 3 lowbet, 1 UMKE Aracı, 3 arama kurtarma aracı ile 257 personel yer alıyor.

        Ekipler, bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da soğutma çalışmalarını inceledi.

        Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, önceki gün kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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