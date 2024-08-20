GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Ekipler, bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda 16 Ağustos'ta başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması yürütülüyor.

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