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        Karabük'te şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi verildi

        Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:13
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        Karabük'te şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi verildi
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        Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

        Vali Mustafa Yavuz, 8 Ağustos'ta şehit olan Kalaz'ın ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini takdim etti.

        Şehit Kalaz'ın annesi Bahriye ve babası İbrahim Kalaz'a başsağlığı ve sabır dileyen Yavuz, "Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bizlerin en öncelikli görevidir. Sizler şehitlerimizden devletimize, milletimize ve bizlere en büyük, en kıymetli emanetlersiniz. Bu vesileyle şehidin kutsal emaneti olan ailesine bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Bundan sonra da her daim, her fırsatta birlikte olmaya özen göstereceğiz. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de hazır bulundu.

        Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), 8 Ağustos'ta arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

        Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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