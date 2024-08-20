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        Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu

        Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:08
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        Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu
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        Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu.

        Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 17 Nolu Sokak'taki evlerinde M.K'nin (39) yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen sağlık personeli, M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili anne M.K'nin ifadesine başvuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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