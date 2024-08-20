Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu
Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu.
Karabük'te bir kişi yatağında ölü bulundu.
Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 17 Nolu Sokak'taki evlerinde M.K'nin (39) yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık personeli, M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili anne M.K'nin ifadesine başvuruldu.
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