AK Parti'li milletvekilleri Karabük İdmanyurdu sporcularıyla buluştu

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nün oyuncularıyla antrenman öncesi bir araya geldi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını Yaşar Kaptan Çebi Tesisleri'nde sürdürüyor.

Antrenman öncesi Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile teknik heyet ve sporcuları ziyaret eden milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Kulüp Başkanı Adem Aydım tarafından karşılandı.