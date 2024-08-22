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        Karabük'te park halindeki kamyonet yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:06
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        Karabük'te park halindeki kamyonet yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Çıraklar köyü muhtarı Hasan Duyku, kamyonetini çalıştırdığında motor kısmından alevlerin yükseldiğini gördü.

        İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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