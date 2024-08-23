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        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı basketbol turnuvası düzenlendi

        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:18
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        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı basketbol turnuvası düzenlendi
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        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Yüzme Havuzu yanındaki basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Karabük Basketbol İl Temsilcisi Zekeriya Şahan takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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