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        Karabük'te 44 bin 200 makaron ele geçirildi

        Karabük'te bir iş yerinde 44 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:58
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        Karabük'te 44 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Karabük'te bir iş yerinde 44 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde E.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde yapılan aramada, 14 bin 200 doldurulmuş makaron, 30 bin içi boş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün ve 15 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında, "5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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