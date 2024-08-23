Karabük'te 44 bin 200 makaron ele geçirildi

İş yerinde yapılan aramada, 14 bin 200 doldurulmuş makaron, 30 bin içi boş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün ve 15 elektronik sigara ele geçirildi.

Karabük'te bir iş yerinde 44 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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