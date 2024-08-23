Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, il merkezinde yapılan operasyonda durumundan şüphelenilen A.B.Ç. ve İ.N.T'nin üst aramasında 50 sentetik ecza ile 35,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.