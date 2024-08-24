Karabük'te 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı.
Müzekent Motosiklet Kulübünce Karabük-Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde düzenlenen festivalde, 81 ilden gelen motosikletçiler kamp kurdu.
Ardından sporcular, 2 etaptan oluşan kros yarışmasında mücadele etti. Festivalde, off-road araçları da gösteri yaptı.
Halk oyunları, spor müsabakaları ve konserlerle devam eden festival, yarın sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.