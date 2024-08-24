Karabük'te 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı

Halk oyunları, spor müsabakaları ve konserlerle devam eden festival, yarın sona erecek.

Ardından sporcular, 2 etaptan oluşan kros yarışmasında mücadele etti. Festivalde, off-road araçları da gösteri yaptı.

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