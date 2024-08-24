Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Güneysaz köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Ovacık, Eflani, Yenice, Karabük, Eskipazar ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 10 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 60 personel ile karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Karabük'te çocuklar küçük yaşta ata binme heyecanı yaşadı
        Karabük'te çocuklar küçük yaşta ata binme heyecanı yaşadı
        Karabük'te 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı
        Karabük'te 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı
        Karabük'te 'yıldırım' düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
        Karabük'te 'yıldırım' düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
        Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü
        Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü
        Karabük'te direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü öldü
        Karabük'te direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü öldü
        Memleketi Karabük'e vefa borcunu plaka kodu olan 78 çeşme yaptırarak ödemek...
        Memleketi Karabük'e vefa borcunu plaka kodu olan 78 çeşme yaptırarak ödemek...