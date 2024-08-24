Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güneysaz köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ovacık, Eflani, Yenice, Karabük, Eskipazar ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 10 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 60 personel ile karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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