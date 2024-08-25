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        Emekli öğretmen köy evlerinin bahçe duvarlarını resimleriyle renklendiriyor

        ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Yunus Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını, yaptığı resimler ve yazdığı özlü sözlerle güzelleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:40
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        Emekli öğretmen köy evlerinin bahçe duvarlarını resimleriyle renklendiriyor
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        ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Yunus Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını, yaptığı resimler ve yazdığı özlü sözlerle güzelleştiriyor.

        Yazıköy köyünde yaşayan eden 72 yaşındaki Sayım, ilkokul yıllarında resim yapmaya başladı.

        Öğretmen okulunda 3 yıl özel ders alan ve 1969'da yağlı boya resim yarışmasında birinci olan Sayım, ilk resim sergisini 1970'te Karabük'te açtı.

        Yaklaşık 65 yıldır sayısız resim çalışması yapan Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını da tuval olarak kullanıyor. Sayım, yöresel değerlere ilişkin çizimlerin yanı sıra özlü sözler de yazdığı bahçe duvarlarına renk katıyor.

        Çalışmalarının geniş çevrelerce görülmesini arzulayan Sayım, Yazıköy'ün daha bilinir hale gelmesi için Safranbolu'nun turizm rotasına eklenmesini istiyor.

        - Çocukları, bayramları ve düğünleri resmetti

        Yunus Sayım, AA muhabirine, herkesin ülkesi için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

        Kendisinin de bu düşünceden hareketle elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Sayım, "Topluma bir mesaj vermek, insanları biraz gülümsetebilmek istiyorum. Meşhur olmak veya resimlerim satılsın gibi hiçbir düşüncem yok. Bundan sonra da olmayacak. Herkes bu ülke için bir şey yapsın istiyorum." dedi.

        Sayım, çocukluğunda ailesinin maddi imkanlarının yeterli olmadığını dile getirerek, "Öğretmenlerimden özel dersler aldım. Benimle 3 yıl boyunca ilgilendiler. O yıllarda boyaları ve tuvalleri bana öğretmenlerim aldı. O zamandan beri resim yapmaya devam ediyorum. Karabük'te ilk resim sergisini 1970'te ben açtım, 50 resim vardı. O zamanki resimlerin yaklaşık 40'ını annem 'Ne olacakmış bunlar' diye isteyen herkese vermiş." diye konuştu.

        Yöresel değerleri ve geçmişi yaşatmak için evlerin bahçe duvarlarını boyamaya başladığını anlatan Sayım, "Duvarın birine bu mahallede yaşayıp ölen 60'a yakın insanın adını ve lakabını unutulmasınlar diye yazdım. Geçmişini unutan toplumların geleceği yoktur." ifadesini kullandı.

        Sayım, duvarlara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizdiğini, Hz. Muhammed'in bazı sözlerini yazdığını aktararak, Yazıköy evleri ve keşkeği ile çocukları, bayramları ve düğünleri de resmettiğini belirtti.

        Yunus Sayım'ın eşi Ayşe Sayım da eşinin yaptığı resimlerle gurur duyduğunu söyledi.

        Eşinin boş durmayı hiç sevmediğini belirten Sayım, "Eşim resim yaparken onu zevkle seyrederim. Onun resimlerini çok beğeniyorum. Eşim resim yaparken çok sessiz olur, sessizliği sever. Hayal gücünü kullanıyor. Her zaman onun yanındayım. Fikir veririm, o da fikrime katılır." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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