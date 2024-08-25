Emekli öğretmen köy evlerinin bahçe duvarlarını resimleriyle renklendiriyor

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Yunus Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını, yaptığı resimler ve yazdığı özlü sözlerle güzelleştiriyor.

Yazıköy köyünde yaşayan eden 72 yaşındaki Sayım, ilkokul yıllarında resim yapmaya başladı.

Öğretmen okulunda 3 yıl özel ders alan ve 1969'da yağlı boya resim yarışmasında birinci olan Sayım, ilk resim sergisini 1970'te Karabük'te açtı.

Yaklaşık 65 yıldır sayısız resim çalışması yapan Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını da tuval olarak kullanıyor. Sayım, yöresel değerlere ilişkin çizimlerin yanı sıra özlü sözler de yazdığı bahçe duvarlarına renk katıyor.

Kendisinin de bu düşünceden hareketle elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Sayım, "Topluma bir mesaj vermek, insanları biraz gülümsetebilmek istiyorum. Meşhur olmak veya resimlerim satılsın gibi hiçbir düşüncem yok. Bundan sonra da olmayacak. Herkes bu ülke için bir şey yapsın istiyorum." dedi.

Yunus Sayım, AA muhabirine, herkesin ülkesi için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Sayım, çocukluğunda ailesinin maddi imkanlarının yeterli olmadığını dile getirerek, "Öğretmenlerimden özel dersler aldım. Benimle 3 yıl boyunca ilgilendiler. O yıllarda boyaları ve tuvalleri bana öğretmenlerim aldı. O zamandan beri resim yapmaya devam ediyorum. Karabük'te ilk resim sergisini 1970'te ben açtım, 50 resim vardı. O zamanki resimlerin yaklaşık 40'ını annem 'Ne olacakmış bunlar' diye isteyen herkese vermiş." diye konuştu.

Yöresel değerleri ve geçmişi yaşatmak için evlerin bahçe duvarlarını boyamaya başladığını anlatan Sayım, "Duvarın birine bu mahallede yaşayıp ölen 60'a yakın insanın adını ve lakabını unutulmasınlar diye yazdım. Geçmişini unutan toplumların geleceği yoktur." ifadesini kullandı.