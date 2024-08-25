Karabük'te bir ilkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce çevre bilinci oluşturma ve enerji tasarrufu sağlama çalışmaları kapsamında çatısına güneş panelleri yerleştirilen ilkokulun elektriği yenilenebilir enerjiyle elde ediliyor.

Enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amacıyla kurumsal işbirlikleri yaparak farklı projeleri hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda enerji tasarrufu sağlamak ve sıfır atık projeleriyle israfın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda öğrenciler ile ailelerinde çevre bilincini oluşturmayı, enerji tasarrufu sağlamayı amaçlayan İl Müdürlüğü, Aydınlıkevler İlkokulu'nun çatısını da 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren güneş enerjisi sistemiyle donattı.