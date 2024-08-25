Karabük'e gelen depremzede çocuklar doğal ve turistik alanları gezdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'dan Karabük'e gelen afetzede çocuklara, kentteki doğal ve turistik alanlar gezdirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremzede çocukların yaşam becerilerini geliştirmek ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için Adıyaman Eğitim ve Kültür Derneğince "Güçlüyüz, Umutluyuz" sloganıyla düzenlenen etkinliğin son gününde misafirler Karabük'te ağırlandı.

İlk olarak Karabük Üniversitesi'ni ziyaret eden çocuklar, temsili olarak senato odasında toplanarak üniversite yetkililerine soru sordu. Daha sonra Safranbolu Tarihi Çarşı'yı gezen çocuklar, ilçenin kültürünü yakından tanıdı.