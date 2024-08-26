Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 46 ekstazi hap ele geçirildi.
Yenice ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 29 kök kenevir ve 5,450 gram kubar esrar bulundu.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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