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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:35
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 46 ekstazi hap ele geçirildi.

        Yenice ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 29 kök kenevir ve 5,450 gram kubar esrar bulundu.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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