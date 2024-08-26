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        Karabük'te su kanalına devrilen zift yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zift yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:26
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        Karabük'te su kanalına devrilen zift yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zift yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Ç. (37) idaresindeki, Karayollarına ait zift yüklü 37 SC 082 plakalı kamyon, Bartın-Karabük kara yolu Soğuksu mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki E.Ç. (24) ve H.M.O. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kanala dökülen zift ise ekiplerce temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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