Karabük'te su kanalına devrilen zift yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.Ç. (24) ve H.M.O. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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