Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Teknokent'te hazırlanan "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesine TÜBİTAK desteği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın enerji verimliliği alanında yaptığı "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Teknokent'te hazırlanan "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesine TÜBİTAK desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın enerji verimliliği alanında yaptığı "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Elya Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hatice Evlen'in yürütücülüğünü üstlendiği proje, "TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" kapsamında desteklenecek.

        Uygulama süresi 18 ay olan proje ile sıcak su sistemlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak enerji tasarrufu ve maliyet düşüşü gibi avantajlar elde edilmesi hedefleniyor.

        Proje yürütücüsü Doç. Dr. Evlen, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan doğal gaz ve güneş enerjisi sistemlerini birbirleriyle entegre ederek enerji verimliliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Gerçekleştirecekleri çalışmayla güneş enerjisi ve doğal gaz kombi sistemlerinin bir araya getirilerek daha verimli kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Evlen, böylelikle güneş enerjisi sisteminin ihtiyaç duyulduğunda doğal gaz sistemiyle bütünleşik bir şekilde kullanılabileceğini kaydetti.

        Evlen, güneş kolektörlerindeki biriktirilen suyun verimsiz kullanımı ve kontrolsüz olması durumunda doğalgaza geçiş yapılmak zorunda kalınmasından kaynaklanan enerji açığını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayarak "Bu doğrultuda, kolektörlerdeki sıcak su ile doğal gazı eş zamanlı ve verimli bir şekilde kullanabileceğimizi planlamaktayız. Ayrıca, kullanıcılara bu süreci planlama ve yönlendirme konusunda yardımcı olmak için bir mobil uygulama hazırlayarak onlara destek olmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Kullanıcıların evde olmadıkları zaman mobil uygulamayla bilgisayarlarından ya da telefonlarından evlerinin ısıtılmasını ve sıcak su denetimini rahatlıkla yapabileceğine işaret eden Evlen, bu sistemin aynı zamanda fabrikalar için de uygulanabileceğini vurguladı.

        - "Simülasyonlarda yüzde 20-25 oranında enerji verimliliği sağlandı"

        Doç. Dr. Evlen, hazırlık aşamasında bir simülasyon programı kullanılarak verim analizi gerçekleştirildiğine dikkati çekerek "Bu verim analizine göre bu sistem uygulandığında yaklaşık yüzde 20-25 oranında enerji verimliliği sağlandığı ve bu verimliliğin doğalgaz faturalarına uygun meblağalar olarak yansıdığını görmüş bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Projenin uygulama süresinin 18 ay olarak planlandığını aktaran Evlen, "Projenin hazırlık çalışmalarında oldukça fazla yol kat ettik, değerlendirme ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. Dolayısıyla 18 aylık proje sürecinin sonuna doğru süreci tamamlanmadan, projemizi ticarileştirmeyi planlıyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesi bizim için büyük bir gurur. Karabük Üniversitesi Teknokent şirketi olarak ikinci projemizi almış bulunmak bizi oldukça onurlandırmaktadır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te su kanalına devrilen zift yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te su kanalına devrilen zift yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla g...
        Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla g...
        Karabük'e gelen depremzede çocuklar doğal ve turistik alanları gezdi
        Karabük'e gelen depremzede çocuklar doğal ve turistik alanları gezdi
        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu