Karabük Teknokent'te hazırlanan "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesine TÜBİTAK desteği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın enerji verimliliği alanında yaptığı "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Elya Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hatice Evlen'in yürütücülüğünü üstlendiği proje, "TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" kapsamında desteklenecek.

Uygulama süresi 18 ay olan proje ile sıcak su sistemlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak enerji tasarrufu ve maliyet düşüşü gibi avantajlar elde edilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Evlen, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan doğal gaz ve güneş enerjisi sistemlerini birbirleriyle entegre ederek enerji verimliliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Gerçekleştirecekleri çalışmayla güneş enerjisi ve doğal gaz kombi sistemlerinin bir araya getirilerek daha verimli kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Evlen, böylelikle güneş enerjisi sisteminin ihtiyaç duyulduğunda doğal gaz sistemiyle bütünleşik bir şekilde kullanılabileceğini kaydetti.