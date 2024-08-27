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        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

        Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:52 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:23
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        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
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        Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Eskipazar'da öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu Topçalı, Tamışlar ve Deresemail köylerinde yollar ve tarlalarda beyaz örtü oluştu.

        Ovacık'ın köylerinde de dolu etkili oldu.

        Meteoroloji yetkilileri, ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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