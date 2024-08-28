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        Karabük'te trafik kazalarında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:06
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        Karabük'te trafik kazalarında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        İ.M. idaresindeki 55 TA 216 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde refüje devrildi.

        Kazada, otomobildeki S.Y.M. (5), M.M. (6), B.M, M.E. ve İ.M. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde ise Y.Ş. yönetimindeki 37 AAC 069 plakalı otomobil, R.A'nın kullandığı 34 CON 198 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 34 CON 198 plakalı otomobildeki Ö.A. ve S.E.A. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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