Karabük'te düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk yapan sürücülere ceza

Karabük'te düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk yapan sürücülere 14 bin 490 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda yapılan düğün konvoyundaki araçların trafik akışını engellediği ve bazı kişilerin de araçtan sarkarak güvenliği tehlikeye attığı görüntülerin basın ve sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalarda, olayla ilgili tespit edilen araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 490 idari para cezası uygulandı.