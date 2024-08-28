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        Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza

        Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:32
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        Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza
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        Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımındaki artışa paralel olarak, bu araçların karıştığı kazalarda da artışlar meydana geldiği hatırlatıldı.

        Yılın ilk 6 ayında yaşanan kazaların büyük bir kısmının, bu tür araçların karıştığı kazalar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu araçların karıştığı kazaların sayısında artış olduğu gözlemlendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Trafik Başkanlığı planlaması dahilinde, tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde son olarak 21, 22 ve 23 Ağustos'ta trafik birimlerimizce motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik olarak denetim yapıldı. Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 42 araç ve sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira idari para cezası uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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