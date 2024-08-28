Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, Eskipazar'da incelemelerde bulundu
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eskipazar ilçesini ziyaret etti.
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eskipazar ilçesini ziyaret etti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün ilçeye bağlı Deresemail köyünde dolu yağışı etkili oldu.
Deresemail köyünü ziyaret eden Ayvalık, Eskipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarını inceledi.
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