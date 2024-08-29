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        Karabük'te "Ormanlarımızı Temizleyelim" etkinliği düzenlendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde "Ormanlarımızı Temizleyelim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:22
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        Karabük'te "Ormanlarımızı Temizleyelim" etkinliği düzenlendi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde "Ormanlarımızı Temizleyelim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Ormanlarımızı Temizleyelim" projesi kapsamında Alınca ve Beydini köyleri arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında oluşan çöpler toplandı.

        Etkinliğe, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Ataman Talaş, İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Şahin, Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği (OVA-DER) Başkanı Mehmet Deligöz, OVA-DER Kadın Kolları Başkanı Büşra Tunçkaya Böyüközkök, OVA-DER Gençlik Kolları Başkanı Recep Erburhan ve dernek üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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