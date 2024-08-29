"Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi" ilçenin bilinen tarihini geriye götürecek

ORHAN KUZU - Karabük'te eylül ayında başlayacak "Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi", ilçenin bilinen tarihinin ötesinde yatan zenginliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Kalkan tarafından hazırlanan projeyle, Eskipazar ilçesinin tüm köyleri çok kapsamlı ve yoğun araştırmaya tabi tutulacak.

Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında elde edilen bulguların ışığında eylül ayında başlayacak çalışmalarla, kalkolitik ve Tunç Çağı döneminden yeni verilerin elde edilmesi bekleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Kalkan, AA muhabirine, Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının, Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında uzun yıllardır devam ettiğini hatırlattı. Hadrianopolis'in Bizans antik çağı kenti olduğunu aktaran Kalkan, kentte yapılan çalışmalara ek olarak bu yıl ilk defa "Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi'ne" başlayacaklarını bildirdi. - "Hadrianopolis'te Antik Çağ'dan çok daha evvel dönemlere ait bulgular bulunmuştu" Kalkan, Hadrianopolis'te yapılan kazılar sırasında tespit edilen ve antik çağ dönemlerinden çok daha evvel dönemlere ait bulguların bulunduğuna dikkati çekti.

Kazıda bulunan çanak çömlekler, dokuma ve taş aletler gibi bulgulardan yola çıkarak yeni proje hazırladıklarını anlatan Kalkan, şöyle devam etti: "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün vermiş olduğu izinler kapsamında, bu sene eylül ayında ilk defa Eskipazar'da yüzey araştırmasına Hadrianopolis kazısı ekibi olarak başlıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 3 yıl, belki biraz daha uzun süre Eskipazar'ın tüm köylerini çok kapsamlı ve yoğun araştırmaya tabi tutarak, belki mağaralar, belki höyüklerle kalkolitik çağdan, belki Tunç Çağı'ndan yeni veriler elde etmeyi hedefliyoruz. Projemizin hedefleri bunlar."