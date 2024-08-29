Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Kazada Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan sürücü ile yanındaki orman muhafaza memuru O.Z. (31) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.F.A. (32) idaresindeki 42 CVD 82 plakalı panelvan, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü Çalıkahvesi mevkisinde E.Ö. (26) yönetimindeki Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 78 SP 029 plakalı pikap ile T.U'nun (31) kullandığı 34 UM 1996 plakalı otomobille çarpıştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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