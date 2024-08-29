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        Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:19
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        Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.F.A. (32) idaresindeki 42 CVD 82 plakalı panelvan, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü Çalıkahvesi mevkisinde E.Ö. (26) yönetimindeki Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 78 SP 029 plakalı pikap ile T.U'nun (31) kullandığı 34 UM 1996 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan sürücü ile yanındaki orman muhafaza memuru O.Z. (31) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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