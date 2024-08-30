Karabük'te göl ve göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'teki göl ve göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 30 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında Karabük genelindeki göl ve göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Ovacık Hatipoğlu Göleti'nde sazan yavrularının salımı dolayısıyla düzenlenen programa, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.

Ayvalık, yaptığı açıklamada, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğunu belirterek, "Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Özellikle avcılarımızın bu kurallara uymalarını ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.